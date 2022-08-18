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Общество18 августа 2022 12:55

После вмешательства прокуратуры ветерану из Альметьевска дали первую группу инвалидности

По словам мужчины, медики несколько месяцев не могли помочь ему в оформлении нужных документов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В надзорном ведомстве организовали проверку по данному факту.

В надзорном ведомстве организовали проверку по данному факту.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

После того, как в СМИ появилась информация о 93-летнем ветеране Великой Отечественной войны из Альметьевска, который несколько месяцев не мог оформить инвалидность и начать получать льготы, проблема решилась. Проверки начали в следственном управлении СКР по Татарстану и прокуратуре республики, в результате чего мужчине дали первую группу инвалидности.

Напомним, пенсионер жаловался, что местные медики не помогали ему в оформлении нужных документов. Будут ли они привлечены к ответственности, пока не сообщается.

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