После вмешательства прокуратуры ветерану из Альметьевска дали первую группу инвалидности

В надзорном ведомстве организовали проверку по данному факту. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

После того, как в СМИ появилась информация о 93-летнем ветеране Великой Отечественной войны из Альметьевска, который несколько месяцев не мог оформить инвалидность и начать получать льготы, проблема решилась. Проверки начали в следственном управлении СКР по Татарстану и прокуратуре республики, в результате чего мужчине дали первую группу инвалидности.

Напомним, пенсионер жаловался, что местные медики не помогали ему в оформлении нужных документов. Будут ли они привлечены к ответственности, пока не сообщается.

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