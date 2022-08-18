Жительница Чувашии оставила новорожденного сына пьяной подруге, а та пропала

Инцидент произошел накануне на чебоксарском заливе. Фото: МВД по Чувашии

Вечером 17 августа в полицию поступило сообщение о похищении ребенка на чебоксарском заливе. Правоохранители обнаружили малыша в зеленой коляске, которой управляла сильная пьяная женщина. Кто она и кем приходится мальчику, гражданка объяснить не могла.

Ребенок был изъят и помещен в медучреждение. Начались поиски его матери. Ей оказалась 31-летняя жительница Шумерли. Женщину нашли, и она рассказала, что гуляла с двумя детьми и подругой по заливу. В какой-то момент старшей дочери захотелось на аттракцион, и мать оставила младшего 11-месячного сына подвыпившей приятельнице. Спустя время последняя пропала вместе с ребенком.

Мать попросила прохожих вызвать на место полицию, так как ее телефон остался в коляске.

- В итоге в отношении мамы малыша составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей, подруга женщины после медосвидетельствования привлечена к ответственности за появление в общественном месте, будучи пьяной. По данному факту проводится проверка, - говорят в МВД по Чувашии.

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