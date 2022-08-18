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Общество18 августа 2022 12:14

С 28 августа в Чувашии будет действовать запрет на пребывание людей в лесах

Все дело в высокой пожарной опасности этих территорий
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Чтобы не допустить нарушений, леса будут усиленно патрулировать.

Чтобы не допустить нарушений, леса будут усиленно патрулировать.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В связи с высокой пожарной опасностью лесов Минэкологии Чувашии вводит ограничения на пребывание там людей и въезд туда транспорта. Запреты будут действовать с 28 августа по 17 сентября включительно.

Так, в лесах республики будет нельзя проводить культурно-массовые мероприятия, разводить костры, сжигать мусор, стерни, пожнивные и порубочные остатки, а также проводить любые пожароопасные работы. Кроме того, в леса нельзя будет заезжать на транспорте кроме как по дорогам общего пользования или для обеспечения охраны территории.

- Пребывание граждан в лесах, за исключением работников леса также запрещено, - говорят в ведомстве.

Чтобы не допустить нарушений, леса будут усиленно патрулировать.

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