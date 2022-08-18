С 4 октября из Казани можно будет долететь до Грозного

Путь из столицы Татарстана в столицу Чечни займет около трех часов. Фото: Иван ВИСЛОВ

С 4 октября из Казани в Грозный запустят новые авиарейсы. Полеты будут осуществляться дважды в неделю – по вторникам и субботам. В первом случае самолет должен вылетать в столицу Чечни в 9:50, во втором – в 16:45, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Казань».

Летать пассажиры будут на лайнерах Boeing 737−800 вместимостью 189 человек. Длительность полета в одну сторону составит около трех часов.

Напомним, ранее сообщалось о старте авиарейсов из Казани в Египет. Самолеты вылетают через каждые 10-11 дней в утренние часы.

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