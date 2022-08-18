ГИБДД Татарстана начала проводить на дорогах операцию «Встречная полоса»

Мероприятие начали проводить с 18 августа, то есть с этого четвергааа. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

За первые семь месяцев 2022 года в Татарстане из-за выезда на встречную полосу движения произошло 195 аварий, в которых 63 человека погибли, а 317 пострадали.

Поэтому в целях профилактики, ГИБДД Татарстана решило провести на дорогах республики контрольно-профилактическое мероприятие – операция «Встречная полоса», которая будет проходить с 18 по 24 августа.

Госавтоинспекторы будут обращать внимание на то, как автомобилисты соблюдают правила при обгоне, когда нужно выехать на встречку.

Напомним, если это сделать в неположенном месте, то можно нарваться на штраф в пять тысяч рублей или вовсе лишиться водительских прав на срок до шести месяцев.

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