Для привлечения молодежи в село, в школах Татарстана откроют агроклассы

мероприятия начнутся уже с 1 сентября 2022 года во всех 43 районах республики. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этот четверг, 18 августа, в Минсельхозе Татарстана презентовали концепцию развития агроклассов в школах республики.

Так, в них детей в возрасте от 12 до 15 лет и от 16 до 18 лет будут знакомить с деятельностью в сельском хозяйстве.

По сути, этот масштабный проект нацелен на привлечение молодежи в аграрный сектор экономики. Происходить это должно в несколько этапов: школьники — студенты — специалисты.

Обучать детей планируют в формате игровых механик, экспериментов, конкурсов, практик на предприятиях и исследований.

- Агропромышленный комплекс республики нуждается в квалифицированных молодых специалистах, амбициозных и целеустремленных. На сегодняшний день доля молодежи до 30 лет, занятой в сельском хозяйстве, составляет всего 8%, - отметил глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров.

В ведомстве была создана группа по разработке системы агроклассов и мероприятия начнутся уже с 1 сентября 2022 года во всех 43 районах республики.

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