В Казани на полтора месяца ограничат движение по улице Короленко

Там будут ремонтировать проезжую часть. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В пятницу, 19 августа, в Казани ограничат движение транспорта по улице Короленко. Речь идет об участке от улицы Черноморской до проспекта Ямашева. Вплоть до 30 сентября там будет проводиться ремонт проезжей части, говорят в Комитете внешнего благоустройства Исполкома города.

Напомним, ранее в столице Татарстана ограничили движение по улице Мулланура Вахитова. Местный проезд и тротуар на пересечении улиц Вахитова и Большая Крыловка будут перекрыты до 17 сентября.

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