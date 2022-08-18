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Общество18 августа 2022 9:44

В Казани на полтора месяца ограничат движение по улице Короленко

Перекрыт будет участок от улицы Черноморской до проспекта Ямашева
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Там будут ремонтировать проезжую часть.

Там будут ремонтировать проезжую часть.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В пятницу, 19 августа, в Казани ограничат движение транспорта по улице Короленко. Речь идет об участке от улицы Черноморской до проспекта Ямашева. Вплоть до 30 сентября там будет проводиться ремонт проезжей части, говорят в Комитете внешнего благоустройства Исполкома города.

Напомним, ранее в столице Татарстана ограничили движение по улице Мулланура Вахитова. Местный проезд и тротуар на пересечении улиц Вахитова и Большая Крыловка будут перекрыты до 17 сентября.

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