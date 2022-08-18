Первым замглавы Минэкономики Татарстана стал Айрат Шамсиев

Ранее он занимал должность замминистра экономики региона. Фото: пресс-служба министерства экономики Татарстана

Первым замглавы Минэкономики Татарстана – директором Департамента развития предпринимательства и конкуренции назначен Айрат Шамсиев. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Ранее Шамсиев занимал должность замминистра экономики региона. Он курировал работу по проектной деятельности и координации реализации национальных проектов, а также реализацию государственных программ и государственных информационных систем

Среди его новых обязанностей: вопросы реализации мер финансовой и информационно-консультационной поддержки предпринимателей, развитие промышленных парков и анализ развития предпринимательства.

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