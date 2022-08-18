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Здоровье18 августа 2022 8:47

За сутки в Татарстане выявили более ста новых случаев COVID-19

С начала пандемии вирус подтвердился у 155,2 тысячи жителей республики
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Коллективный иммунитет местного населения к болезни сейчас составляет 3,9%.

Коллективный иммунитет местного населения к болезни сейчас составляет 3,9%.

Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 102 новых случая COVID-19, госпитализировали 63 зараженных и выписали 14 переболевших вирусом человек. Такие цифры в четверг, 18 августа, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус подтвердился уже у 155 185 жителей республики, 150 591 из которых выздоровели, а 1 998 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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