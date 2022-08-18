Чиновники Татарстана вновь начали носить маски в местах скопления людей

Ранее Минниханов рекомендовал возобновить антиковидные меры в трудовых коллективах. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Чиновники Татарстана возобновили ношение масок в местах скопления людей. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу главы республики Рустама Минниханова.

Так, на фотографиях с заседания местного Совета безопасности, которое прошло 17 августа в Казанском Кремле, видно, что все участники были в масках. Исключением стали глава региона Рустам Минниханов и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, но они сидели на достаточном расстоянии от остальных.

Напомним, ранее Минниханов рекомендовал возобновить ношение медицинских масок в трудовых коллективах. Сразу после этого о введении данных антиковидных мер заявили в исполкомах Набережных Челнов и Альметьевска.

По данным на 18 августа, в республике выявлено 155 185 случаев COVID-19, в том числе 102 – за последние сутки.

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