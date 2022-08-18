Казанцы смогут одними из первых увидеть датский мультфильм «Гостья из космоса»

Фото: кадр из мультфильма

У жителей Казани появилась возможность одними из первых увидеть новый датский мультфильм «Гостья из космоса», который представляет студия «Арна Медиа». Премьера ленты запланирована 25 августа, но в столице Татарстана ее покажут уже 24 числа. Закрытый предпоказ состоится в кинотеатре «Синема 5» в ТРЦ «Парк Хаус».

«Гостья из космоса» - мультфильм об 11-летнем Аллане, который переезжает с отцом в незнакомый ему городок. Там мальчик знакомится с ученым, который уверен, что совсем скоро на Землю прилетят инопланетяне. Одна из них действительно прилетает. И хоть между детьми возникает крепкая дружба, Аллан дает честное землянское отправить необычную гостью домой.

На нашей странице ВКонтакте мы разыгрываем пригласительные билеты на это мероприятие. Конкурс будет проходить до 22 августа. Участвуйте и ходите в кино вместе с «Комсомолкой»!

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Ульяновской области в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram