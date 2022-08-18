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Общество18 августа 2022 7:49

В Казани водитель автобуса №89 решил объехать пробку по трамвайным путям и застрял

По данному факту уже началась служебная проверка
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Пассажирам пришлось выходить из салона и ждать другой транспорт.

Пассажирам пришлось выходить из салона и ждать другой транспорт.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Утром в четверг, 18 августа, на улице Дементьева в Казани автобус №89 заехал на трамвайные пути и застрял. Возмущенным пассажирам пришлось выходить и ждать другой транспорт.

В Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана объяснили, что водитель автобуса специально заехал на пути, желая объехать пробку. В отношении него уже началась служебная проверка.

- Система тормозов у автобуса исправна (это подтверждает техническая служба предприятия). Пострадавших в инциденте нет, - говорит председатель Ассоциации Сергей Темляков.

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