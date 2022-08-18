В Татарстане возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины, которому удалили два зуба

Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Стало известно, что после смерти казанца Дениса Л., который был прикован к постели после удаления двух зубов в Нижнекамске, возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Информацию об этом журналистам подтвердили в следственном управлении СКР по Татарстану.

Напомним, после того, как в апреле мужчина посетил частную стоматологию у него начала опухать щека. Отек нарастал и очень скоро перетек в шею. В больнице Денису заявили, что ему нужна срочная операция, но в ходе хирургического вмешательства у пациента остановилось сердце. Врачи смогли «запустить» орган, но в результате кислородного голодания у казанца серьезно пострадал мозг.

С тех пор мужчина находился в вегетативном состоянии в частном доме с семьей. Он скончался ночью на 17 августа.

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