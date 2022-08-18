В Татарстане задержали серийного вора, который имитировал хромоту, чтобы запутать следствие

Бугульминец признался в 10 преступлениях, большинство из которых совершил в Альметьевском районе. Фото: МВД по РТ

Последние месяцы жители Татарстана то и дело сообщали в полицию о пропажах зеркал заднего вида с их автомобилей. И вот, наконец, подозреваемый в серии преступлений задержан. Им оказался 42-летний бугульминец. Мужчина не стал отрицать свою вину и признался в 10 кражах: семи – в Альметьевском и трех – в Зеленодольском районах.

Установлено, что злоумышленник передвигался на машине сожительницы, но бросал ее неподалеку от мест преступления. Непосредственно до цели он добирался на велосипеде, который держал в багажнике. Чтобы запутать следствие, мужчина также имитировал хромоту.

- По каждому факту возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Во время обыска по месту жительства фигуранта частично было изъято похищенное имущество потерпевших, - говорят пресс-службе МВД по Татарстану.

Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Ульяновской области в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram