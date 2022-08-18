В Альметьевске пенсионерка живет в квартире, которую заполонили насекомые

Проверку этой информации уже начали в прокуратуре Татарстана. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Татарстана проверит информацию о том, что в Альметьевске 93-летняя женщина-ветеран Великой Отечественной войны живет в квартире полной насекомых. По словам пенсионерки, жуки лезут к ней с березы через окна и балкон, но управляющая компания ничего с этим не делает.

В квартире женщины уже побывал прокурор города Дамир Яфизов.

- Мы планируем дать правовую оценку работе управляющей компании и контролирующих органов в сфере ЖКХ, - говорят в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, ранее сообщалось о другом ветеране из Альметьевске, который несколько месяцев не может оформить инвалидность, чтобы начать получать льготы. По этому факту проверку начали в следственном управлении СКР по Татарстану.

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