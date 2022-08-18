В Волжске задержали женщину, которая громко кричала на улице в одиночестве

Нарушительница, находившаяся в федеральном розыске, была обнаружена на улице Чкалова. Фото: Александр ГЛУЗ

Сотрудники Росгвардии патрулировали улицы Волжска, когда увидели у одного из домов по улице Чкалова подозрительную женщину. Она была одна, но громко кричала и размахивала руками.

Гражданка не смогла объяснить стражам порядка причину своего поведения. В ходе проверки документов выяснилось, что она находится в федеральном розыске за неуплату средств на содержание своих детей. 59-летняя женщина была задержана и доставлена в полицию, сообщает Управление Росгвардии по Марий Эл.

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