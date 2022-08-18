В Чувашии осудили мужчину, который украл из больницы телефон и напал с ножом на друга

Преступления совершались в течение 2021 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

59-летнего жителя Чебоксар признали виновным в серии краж и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью приятеля, вследствие чего тот скончался. Суд установил, что в 2021 году мужчина украл из палаты одной из больниц города мобильный телефон пациента. Аналогичные преступления он совершил в октябре-ноябре в магазине и кафе.

А 10 декабря того же года злоумышленник, будучи пьяным, в ходе ссоры ударил приятеля ножом в область сердца. Потерпевший скончался в больнице на следующий день.

- Причастность осужденного к инкриминируемым деяниям доказана совокупностью собранных доказательств, в том числе показаниями свидетелей, заключениями медицинских, медико-криминалистических, биологических и генетической судебных экспертиз, - говорят в следственном управлении СКР по Чувашии.

В итоге мужчина был приговорен к семи годам и месяцу колонии строгого режима с последующим ограничением свободы еще на год.

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