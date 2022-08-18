За полгода из Чувашии уехали 8,5 тысячи человек

Миграционная убыль региона в период с января по июнь составила -2 345 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что в период с января по июнь текущего года в Чувашию приехали 6 154 человека, но уехали из республики больше – 8 499 жителей. Таким образом, миграционная убыль региона составила -2 345 человек, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее, сообщает Чувашстат.

Большинство уехавших – 5 267 человек – отправились в другие регионы России. Остальные 3 232 человека решили переехать за рубеж: 2 306 - в страны СНГ, 926 – в иные государства.

Отметим, что из-за границы в Чувашию за полгода прибыли 1 387.

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