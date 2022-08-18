В результате пожара из-за неосторожного обращения с огнем в Татарстане погиб мужчина

Огонь вспыхнул около 20:00 17 августа.
Фото: МЧС Татарстана
Около восьми часов вечера в среду, 17 августа, на улице Карла Маркса в деревне Калиновка Тукаевского района загорелся частный дом, который использовался как дача. В ходе тушения огня пожарные обнаружили тело 63-летнего мужчины, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
По предварительным данным, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнем.
Подробности устанавливаются.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Ульяновской области в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram