Казанская сеть халяльных столовых получила свидетельство о сертификации Халяль

Фото: пресс-служба Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ

Состоялось вручение свидетельства о сертификации Халяль «Домашней столовой». Председатель Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Шляпошников Аббяс Фатихович вручил свидетельство о сертификации главному технологу сети «Домашняя столовая» Бирюковой Татьяне Геннадьевне и рассказал о ценностях высокого статуса халяль.

Халяль-индустрия активно развивается, особенно в Республике Татарстан. При поддержке главы РТ Рустама Минниханова реализуется концепция Halal lifestyle, которая, помимо питания, включает в себя финансы, IT-технологии, медиа, моду, товары и услуги.

Согласно реестру Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ, по сравнению с 2020 годом число сертифицированных пунктов общественного питания халяль выросло на 28%, что в очередной раз доказывает востребованность халяльного питания среди населения.

- По Казани 400 пунктов общественного питания позиционируют себя как «халяль», и только 68 подтвердили этот статус документально. Естественно, отсутствие свидетельства у заведения не вызывает доверия. Например, в пятницу посетили пекарню, которая называет себя «халяльной». Наш специалист выявил, что кисти, которыми обмазывают выпечку, сделаны из свиной щетины, что недопустимо в работе халяльного заведения. В этом направлении у них нет контроля. К сожалению, таких случаев немало, поэтому сертификация Халяль важна как никогда, – рассказал Аббяс Шляпошников.

Фото: пресс-служба Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ

«Домашняя столовая» – это единственная халяльная столовая в Казани. Комитет ведет сотрудничество с компанией с 2018 года. Сеть столовых является дискаунтером и приверженцем высокого качества. Все 10 точек сети прошли сертификацию Халяль и строго соблюдают исламские стандарты.

- Наша сеть появилась пять лет назад. Изначально мы старались закупать халяль продукцию и было очень сложно найти поставщиков. На сегодняшний день их стало больше. Стали появляться поставщики соседних регионах. Когда мы стали проходить сертификацию, внедрить в работу все стандарты Халяль на первых порах было непросто. Возникало много вопросов. Сотрудники Комитета нас всему обучили, все рассказали. Сейчас проблем вообще нет. Для посетителей Халяль – это знак качества, и поток гостей регулярно увеличивается. Даже туристические группы ищут именно халяль заведения, – поделилась главный технолог сети «Домашняя столовая» Татьяна Бирюкова.

Помимо основной деятельности «Домашняя столовая» занимается благотворительностью: каждый вечер готовые блюда передаются благотворительной организации, которая в свою очередь раздает питание нуждающимся.

Специалисты Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ проводят регулярный аудит в сети «Домашняя столовая»: используемое сырье и составы продуктов проверяются на наличие недозволенных с точки зрения ислама ингредиентов. Помимо этого, во время аудита оценивается общее состояние кухни и зала – помещения должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормативам.

- Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ ведет «прозрачную» работу, мы всегда открыты перед аудиторией: принципы нашей работы общеизвестны, реестр сертифицированных предприятий доступен на сайте, мы регулярно отвечаем на вопросы, которые задают наши клиенты, потребители или подписчики. Нам часто приходят новые вопросы о дозволенности тех или иных продуктов, веществ, ингредиентов. Духовное управление мусульман Республики Татарстан помимо того, что является учредителем Комитета, содействует в проработке этих вопросов посредством Ученого совета. Руководитель Шариатского отдела Комитета, Булат хазрат Мубараков, ежемесячно прорабатывает современные фетвы и выносит по ним решение, – добавил председатель Комитета.

На сегодняшний день в реестре Комитета находятся 172 предприятия, выпускающие продукцию по стандарту халяль, среди них – 68 пунктов общественного питания.