В Татарстане для реализации нацпроекта «Демография» направят 6,5 миллиарда рублей

Средства также будут потрачены и на ежемесячные и единовременные выплаты. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2022 году на реализацию нацпроекта «Демография» в Татарстане планируется потратить 6,5 миллиарда рублей. При этом львиная доля этих средств – 6,2 миллиарда, будет направлена именно на поддержку семей с детьми, в том числе и на ежемесячные и единовременные выплаты, сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

Также, например, в Ново-Савиновском районе Казани в рамках нацпроекта начато строительство детского сада на 220 мест, завешается модернизация Центр занятости населения в Кукморском районе, где можно будет, в том числе, получить возможность переобучения по востребованным сейчас специальностям.

Кроме того, в 2022 году будут оборудованы площадки для подготовки и выполнения нормативов ГТО в Альметьевском, Кайбицком, Лениногорском, Рыбно-Слободском, Тетюшском и Верхнеуслонском районах, а в 18 спортивных учреждений республики закупят новое оборудование, инвентарь и экипировку. Также в рамках нацпроекта «Демография» в этом году завершат строительство катка с искусственным льдом в Алексеевском районе.

- По итогам реализации нацпроекта в республике за этот год планируется провести профилактические осмотры 39% граждан старше трудоспособного возраста, повысить доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет до 99,7%, обеспечить спортивными сооружениями более 68% граждан, - отметили пресс-службе Минэкономики Татарстана.

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