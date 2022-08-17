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Общество17 августа 2022 15:38

Следственный комитет проверит информацию о том, что в Альметьевске 92-летний пенсионер не получает льготы

Утверждается, что пожилой мужчина никак не добьется для себя оформления инвалидности
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
По итогам проведенной следователями проверки будет принято процессуальное решение.

По итогам проведенной следователями проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В следственный комитет Татарстана поступила информация о том, что в Альметьевске 92-летний мужчина уже несколько месяцев кряду не может оформить для себя инвалидность и получить положенные ему льготы. Наравне с этим утверждается, что местные медики никак не помогают пожилому человеку решить указанные проблемы.

- В связи с этим была организована доследственная проверка. По результатам которой будет принято решение возбуждать уголовное дело или не возбуждать, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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