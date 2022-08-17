Следственный комитет проверит информацию о том, что в Альметьевске 92-летний пенсионер не получает льготы

По итогам проведенной следователями проверки будет принято процессуальное решение. Фото: Олег ЗОЛОТО

В следственный комитет Татарстана поступила информация о том, что в Альметьевске 92-летний мужчина уже несколько месяцев кряду не может оформить для себя инвалидность и получить положенные ему льготы. Наравне с этим утверждается, что местные медики никак не помогают пожилому человеку решить указанные проблемы.

- В связи с этим была организована доследственная проверка. По результатам которой будет принято решение возбуждать уголовное дело или не возбуждать, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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