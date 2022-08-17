В День города и республики-2022 в Казани пройдет фестиваль «Татарстанский киберпанк»

Для всех желающих проведут виртуальную экскурсию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 августа - в День города и республики-2022, в Казани в парке «Сосновая роща» (Московский район) пройдет фестиваль «Татарстанский киберпанк». В его программу войдут виртуальные экскурсии, выступления музыкантов, фотозоны, лекции, выставки творческих работ.

Так, на открытой выставке будут представлены работы фотографов, дизайнеров и художников. Их произведения посвящены культуре Татарстана в мире киберпанка. Также на территории парка организуют концерт местных фолк-музыкантов. Также в парке для всех желающих проведут виртуальную экскурсию, на которой расскажут историю развития Казани.

В свою очередь в дискуссионной зоне пройдут тематические лекции от ученых о науке и технологиях. Там можно узнать о современных достижениях и открытиях, а также о предстоящих разработках в IT-сфере.

Помимо этого, в рамках фестиваля состоится кулинарное шоу «Вилки». В нем поборются участники WorldSkills и блогеры Татарстана. Соперников ждет состязание в приготовлении блюд в необычных условиях. Допустим, с завязанными глазами, руками или ногами.

«Татарстанский киберпанк» будет ждать гостей с 11.00 до 21.00. Вход бесплатный.

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