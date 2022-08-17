Рустам Минниханов посетил в Казани новое производство железобетонных изделий

Предприятие, например, может в год выпускать 500-700 тысяч квадратных метров плитки. Фото: president.tatarstan.ru

В эту среду, 17 августа, глава Татарстана Рустам Минниханов в Казани посетил новое производство железобетонных изделий, которое начало работать только этим летом.

На нем, в частности, изготавливаются бордюры, водоотводные люки и плиты, а также плитка, в том числе премиум-класса.

- До открытия данного производства данная продукция ввозилась в город из Рязани, Нижнего Новгорода и Воронежа. Теперь местные стройки могут сэкономить на этих логистических расходах до 40%, - заявили в пресс-службе главы Татарстана.

Отметим, что производство в Казани может в год выпускать 500-700 тысяч квадратных метров плитки и около 1,2 миллиона погонных метров бордюров.

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