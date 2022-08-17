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Общество17 августа 2022 14:40

На праздновании Дня города-2022 в Чебоксарах ограничат продажу спиртного

Алкоголь нельзя будет купить местах проведения официальных мероприятий
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Отмечать праздник будут в течение нескольких дней.

Отмечать праздник будут в течение нескольких дней.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С 19 по 21 августа в связи с проведением торжеств в честь Дня города-2022 в Чебоксарах ограничат продажу алкоголя. Так, спиртное нельзя будет купить в местах массовых гуляний. Они будут проходить в следующих локациях: Красная площадь, сквер Чапаева, речной порт, проспект Ленина, улица Маркса и Чебоксарский залив.

Напомним, хедлайнером главного праздничного концерта станет Денис Майданов. Узнать когда он будет выступать, а также программу мероприятий Дня города-2022 в Чебоксарах можно по ссылке.

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