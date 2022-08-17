Рустам Минниханов опубликовал видео строительства самого длинного моста трассы М-12

Съемка была сделана с высоты птичьего полета. Фото: скриншот с видео

Глава Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале опубликовал видео строительства самого длинного моста трассы М-12. На записи, сделанной во время вертолетного облета, видно, что часть пролетов уже уложены на мостовые опоры.

- Один из самых сложных участков строительства трассы М-12 - мост через Волгу в Татарстане! Работы здесь идут круглосуточно. Мост будет четырехполосным. Как только по нему запустят движение транспорта, Верхнеуслонский и Лаишевский районы получат новые возможности для развития! – написал под видео Рустам Минниханов.

Напомним, скоростная трасса М-12 напрямую соединит Москву с Казанью. Время пути между городами должно составить не более 6,5 часов. Движение по ней планируется запустить уже в конце 2023 года, однако окончательно она будет благоустроена и значит окончательно открыта к 2024 году.

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