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Общество17 августа 2022 13:52

В Казань поступило 65 тысяч доз вакцины против гриппа

Сделать прививку можно в поликлиниках или в торговом центре «Южный»
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
«Совигрипп» предназначен исключительно для взрослых.

«Совигрипп» предназначен исключительно для взрослых.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казань поступила первая партия вакцины против гриппа «Совигрипп» в количестве 65 тысяч доз. Данный препарат вводится исключительно взрослым, сообщает Управление здравоохранения города.

Сделать прививку можно как в поликлиниках по месту жительства, так и в мобильном пункте вакцинации в торговом центре «Южный» по адресу: проспект Победы, 91.

Отметим, что «Совгрипп» - отечественный препарат для профилактики гриппа. Он предназначен он для лиц старше 18 лет, в том числе беременных женщин и пенсионеров. Среди противопоказаний: аллергия на компоненты вакцины и куриный белок, а также осложнения после предыдущей прививки.

Прививку от гриппа можно сделать одновременно с прививкой от коронавируса, замечают специалисты.

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