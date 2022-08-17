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17 августа начинается регистрация участников на XI Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им!». Соревнования для школьников и студентов до 18 лет проводят «Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU/.РФ при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Департамента образования и науки города Москвы. Онлайн-чемпионат пройдет с 2 по 22 ноября 2022 года на официальном сайте проекта игра-интернет.рф. Регистрация участников продлится до 1 ноября включительно. Объявление результатов намечено на 8 декабря.

Участники чемпионата смогут выступить как в индивидуальном зачете, так и объединившись в школьные команды. За 60 минут им предстоит выполнить задания разного уровня сложности. Главная тема в этом году — «Цифровая грамотность», все задания будут посвящены информационной, компьютерной, медиа- и коммуникативной грамотности, технологиям будущего и безопасности в интернете. Участники также смогут получить дополнительные баллы и призы за творческое задание.

Участие в чемпионате — это возможность проверить свои знания в области интернет-технологий, получить звание чемпиона и ценные призы от организаторов. Для первых пяти мест в индивидуальном и командном зачетах по итогам двух этапов предусмотрены дипломы и подарки (планшет, смартфон, умные часы, VR-очки и другие ценные призы). Участники онлайн-чемпионата, не занявшие призовых мест, получат именные электронные сертификаты.

- В развивающемся цифровом мире возросла важность обладания навыками информационной безопасности и киберграмотности. Приятно отметить, что у молодежи есть возможность проверить свои знания в области современных технологий и безопасности в интернете, получая при этом ценные призы и звание чемпиона, – сказал директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин.

- Пока все вокруг спорят, насколько безопасны метавселенные и как быстро нас заменят роботы, далеко не все пользователи интернета знакомы с повседневными правилами безопасного поведения в нем. Цифровая грамотность стала базовым навыком современного человека. Онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им!» поможет узнать больше о современных технологиях и понять, как работает интернет — система, с которой каждый из нас так или иначе сталкивается каждый день. Вместе с полезными знаниями участники чемпионата получат сертификаты, а победители — ценные призы, — отметил директор Координационного центра .RU/.РФ Андрей Воробьев.

- В современном мире необходимо уделять большое внимание информационной грамотности. Это важно не только для взрослых, но и для детей и подростков, жизнь которых неразрывно связана с современными интернет-технологиям. Именно дети являются наиболее уязвимыми для мошенников и кибер-преступников. Для подготовки к чемпионату можно использовать книгу «Ростелекома» о кибербезопасности «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир». В ней в формате простой и понятной инструкции даны практические советы, как избежать неприятностей в цифровом мире, распознать попытку обмана и выбрать правильную линию поведения. Уверена, наша книга поможет занять высокие места, а интерактивный чемпионат будет способствовать лучшему восприятию и закреплению новой информации, — сказала директор департамента внешних коммуникаций и корпоративной социальной ответственности Юлиана Соколенко.

СПРАВКА

«Изучи интернет — управляй им!» — это популярный социально-образовательный проект, целью которого является повышение уровня цифровой грамотности. С его помощью молодые пользователи смогут разобраться в тонкостях устройства интернета и цифровых технологий, стать опытными интернет-юзерами и научиться безопасному серфингу в сети. Также проект призван пробудить интерес школьников к профессиям, связанным с цифровыми технологиями.

За десять лет существования проекта «Изучи интернет — управляй им!» в нем приняли участие более 200 тысяч школьников из всех регионов России.

В проект «Изучи интернет — управляй им!» входят:

- образовательный портал «Знания» — интерактивная игра, состоящая из 28 модулей (их число ежегодно пополняется), которые посвящены разным темам, связанным с информационными технологиями;

- мобильное приложение — содержит серию тестов по истории и устройству интернета, работе браузеров и ИТ-сервисов, интернет-культуре и цифровой безопасности, позволяющих закрепить полученные на портале знания в любом месте и в удобное время. Приложение доступно в Google Play, Windows Phone и Windows Store;

- викторина — более 750 блиц-вопросов по интернет-культуре, безопасности, истории и устройству интернета и ИТ-сервисов;

- словарь интернета — термины, слова, аббревиатуры, связанные с интернет-рекламой, SEO, геймдевом, компьютерными сетями, искусственным интеллектом, интернетом вещей, дистанционным образованием и безопасностью в интернете.

Координационный центр доменов .RU/.РФ — администратор национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ. Выполняет функции национальной регистратуры. В состав учредителей сегодня входят общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи», региональная организация «Центр Интернет-технологий», Российский НИИ развития общественных сетей, Институт развития интернета и Российская Федерация, функции и полномочия от имени которой осуществляет Роскомнадзор.

Миссия Координационного центра — это расширение использования глобальной сети интернет в Российской Федерации в интересах российского и мирового интернет-сообщества. Основной задачей Координационного центра является обеспечение надежного и стабильного функционирования системы регистрации доменных имен и DNS-инфраструктуры российского сегмента сети интернет. Также Координационный центр большое внимание уделяет популяризации доменов .RU и .РФ среди российских пользователей и повышению уровня интернет-грамотности граждан России.