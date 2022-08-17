В Чебоксарах на ходу загорелся пассажирский автобус

Причины произошедшего устанавливаются. Фото: прокуратура Чувашии

Около часа дня в среду, 17 августа, на проспекте Мира в Чебоксарах на ходу загорелся автобус маршрута №33. Огонь вспыхнул в моторном отсеке. Все 15 пассажиров и водитель успели вовремя покинуть салон и отойти на безопасное расстояние. Никто не пострадал.

На место происшествия прибыли пожарные, которые потушили огонь за пять минут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Чувашии.

Причины произошедшего устанавливаются.

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