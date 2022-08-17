В здании мэрии Набережных Челнов вновь введен масочный режим

Антиковидные меры в администрации города начнут действовать с 18 августа. Фото: Олег УКЛАДОВ

Исполком Набережных Челнов возобновил обязательный масочный режим для сотрудников. Он начнет действовать с четверга, 18 августа, сообщила пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова.

Напомним, ранее глава Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал всем трудовым коллективам республики возобновить масочный режим. Дело в том, что в регионе растет число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 и снижается уровень коллективного иммунитета.

По данным на 17 августа, коронавирус подтвердился у 155 083 татарстанцев, в том числе у 97 – за минувшие сутки. Коллективный иммунитет местного населения к болезни сейчас составляет 3,9%.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Ульяновской области в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram