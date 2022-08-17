Очистка нефтешламовых амбаров в Апастовском районе потребует 37,6 миллиона рублей

Работы будут проведены в рамках нацпроекта «Экология». Фото: пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Татарстана

Власти Татарстана решили очистить нефтешламовые амбары, которые находятся в Каратунсом сельском поселении в Апастовском районе. Раньше они были частью асфальтобетонного завода, а сейчас представляют опасность для окружающей среды и местных жителей.

Общая площадь загрязнения составляет 1,54 гектара. Рядом с этой территорией находятся жилые дома, а в полукилометре - река Свияга.

Специалисты уже разработали проектно-сметную документацию по очистке амбаров. Работы, которые будут проведены в рамках нацпроекта «Экология», потребуют 37,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

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