Жителя Татарстана заподозрили в том, что он задушил сожительницу за трату денег

По факту гибели женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Фото: Олег ЗОЛОТО

На ферме деревни Зай-Чишма Альметьевского района 46-летний местный житель вернулся с работ и обнаружил свою 53-летнюю сожительницу мертвой. Когда на место происшествия прибыли криминалисты, было установлено, что женщину задушили.

Следователи сразу заподозрили того, кто обнаружил тело. Его задержали. По признательным показаниям подозреваемого правоохранителями было установлено, что перед убийством мужчина выпивал. По пьяни он начал обвинять сожительницу в том, что та тратит деньги не по назначению. Злоумышленник стал душить женщину, а когда она потеряла сознание, ушел на работу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- В скором времени следствие обратится в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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