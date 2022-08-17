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Общество17 августа 2022 11:30

Певица из Татарстана Эльмира Калимуллина впервые стала мамой

У 34-летней артистки родился сын
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Певица замужем за хореографом Евгением Ксенофонтовым

Певица замужем за хореографом Евгением Ксенофонтовым

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Заслуженная артистка Татарстана, финалистка одного из сезонов шоу «Голос» Эльмира Калимуллина впервые стала мамой. Во вторник, 16 августа, у 34-летней артистки родился сын, о чем она поспешила сообщить в соцсетях.

- Мы счастливы. Наш драгоценный мальчик, добро пожаловать в новый мир, - писала она на своей странице в Instagram*.

Какое имя родители решили дать малышу, пока не сообщается.

Радостную новость певица сообщила в соцсетях.

Радостную новость певица сообщила в соцсетях.

Напомним, Калимуллина родом из Нижнекамска. В 2012 году она участвовала в шоу «Голос», вышла в финал и заняла второе место, уступив победу Дине Гариповой. Сейчас певица замужем за хореографом Евгением Ксенофонтовым.

*заблокирована и запрещена в России; соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

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