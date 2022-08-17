Певица из Татарстана Эльмира Калимуллина впервые стала мамой

Певица замужем за хореографом Евгением Ксенофонтовым
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Заслуженная артистка Татарстана, финалистка одного из сезонов шоу «Голос» Эльмира Калимуллина впервые стала мамой. Во вторник, 16 августа, у 34-летней артистки родился сын, о чем она поспешила сообщить в соцсетях.
- Мы счастливы. Наш драгоценный мальчик, добро пожаловать в новый мир, - писала она на своей странице в Instagram*.
Какое имя родители решили дать малышу, пока не сообщается.
Радостную новость певица сообщила в соцсетях.
Напомним, Калимуллина родом из Нижнекамска. В 2012 году она участвовала в шоу «Голос», вышла в финал и заняла второе место, уступив победу Дине Гариповой. Сейчас певица замужем за хореографом Евгением Ксенофонтовым.
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