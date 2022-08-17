В Казани спрос на покупку квартир увеличился на 41%

Есть предположение, что спрос на недвижимость в Татарстане будет только расти. Фото: Иван МАКЕЕВ

В июле, по сравнению с маем, в Татарстане спрос на покупку квартир увеличился почти на 30% - с 4,4 до 5,7 тысяч сделок. При этом чуть ли не самый высокий рост зафиксирован именно в Казани, где в республике квадратный метр стоит дороже всего, - на 41% (с 1,5 до 2,1 тысячи сделок купли-продажи). Такие данные приводит Росреестр Татарстана.

Также, по его информации в регионе на 30% увеличился спрос на частные дома, на 22% - на земельные участки

- После снижения покупательской активности на рынке недвижимости, которая наблюдалось в мае, в июле мы вновь заметили устойчивую тенденцию к увеличению. Так, например, на 23% чаще стали покупать недвижимость, в том числе и в новостройках, и с привлечением кредитных средств. Поэтому рост ипотечных сделок по сравнению все с тем же маем составил 23%, а с регистраций договоров долевого участия - 66%, - отмечает руководитель Росреестра Татарстана Азат Зяббаров.

В свою очередь участники рынка предсказывают, что спрос на недвижимость в Татарстане будет только расти.

- В первые месяцы 2022 года и начиная с июня спрос на недвижимость восстанавливается. Предполагаем, что он продолжит расти как рынке новостроек, так и на вторичном рынке. Будет это происходить и со спросом на частные дома и земельные участки, - прокомментировал ситуацию вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев.

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