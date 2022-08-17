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Общество17 августа 2022 10:22

В Казани выступит SHAMAN, автор треков «Встанем» и «Я русский»

Концерт набирающего популярность артиста состоится 19 ноября
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Артист начал стремительно набирать популярность после релиза таких патриотических треков как «Встанем» и «Я русский».

Артист начал стремительно набирать популярность после релиза таких патриотических треков как «Встанем» и «Я русский».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, что в Казани выступит Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN. Концерт музыканта состоится в КРК «Пирамида» 19 ноября.

Отметим, что SHAMAN начал карьеру певца и композитора еще в 2013 году, но стремительно набирать популярность стал в текущем году после релиза таких патриотических треков, как «Встанем» и «Я русский». Клип на песню «Встанем», посвященную погибшим в ходе спецоперации на Украине российским солдатам, набрал уже более 16 миллионов просмотров.

Количество подписчиков Дронова в соцсетях превышает 2,5 миллиона человек, а общее число просмотров его видеороликов составляет порядка 250 миллионов.

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