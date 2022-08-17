Банк «Открытие»: 86% жителей ПФО сталкивались с финансовыми мошенниками в 2022 году

Банк «Открытие»

7% потеряли деньги в 2022 году из-за действий финансовых аферистов. Телефонное и онлайн-мошенничество входят в топ-3 главных финансовых проблем, которые волнуют жителей нашего округа. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах».

86% жителей Приволжского федерального округа сталкивались с попытками финансового мошенничества (телефонные звонки мошенников от имени банка, мошеннические ссылки на оплату покупок и другие способы вымогательства денег) с начала 2022 года.

7% опрошенных потеряли деньги из-за действий финансовых мошенников. Лишь 14% респондентов не сталкивались с финансовым мошенничеством в этом году.

63% из тех, кто соприкасался с мошенниками, не сообщали об этом никому. 35% информировали о случаях финансового мошенничества банк и только 2% - правоохранительные органы.

При этом большинство жителей ПФО положительно относятся к идее Банка России дать возможность клиентам банков устанавливать запрет на любые онлайн-операции, либо ограничивать параметры этих операций - например, максимальную сумму для одной трансакции или лимит на определенный период времени. 45% скорее поддерживает возможность такого запрета, 35% - полностью поддерживают как меру защиты от мошенников. 15% относятся к такому запрету скорее отрицательно и только 5% полностью отрицательно.

Еще большей поддержкой пользуется идея ЦБ дать гражданам возможность устанавливать себе запрет на выдачу кредитов. Скорее положительно к такому самозапрету относятся 48% респондентов. Полностью поддерживают такую меру 36%, считая ее эффективной для защиты от мошеннических кредитов. Лишь 17% против права граждан запрещать себе кредиты.

По мнению директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, ввод самозапрета усложнит реализацию мошеннических схем с кредитами и онлайн-операциями. Но в большей степени безопасность по-прежнему будет зависеть от клиента, его доверчивости к мошенникам и степени подверженности методам социальной инженерии.

- Фишинг и социальная инженерия в различных её проявлениях остаются наиболее распространенными видами мошенничеств. При этом банки постоянно совершенствуют механизмы противодействия этим методам совместно с ключевыми участниками рынка, федеральными и региональными правоохранительными органами. Применяемые банком «Открытие» инструменты онлайн анализа транзакционного трафика позволяют выявить и пресечь 99% попыток мошенников вывести или обналичить украденные суммы, - сообщил Илья Сулоев.

71% жителей ПФО поддерживают сдачу биометрии для оформления финансовых услуг. 43% относятся к этому скорее положительно, хотя лично не видят для себя особых преимуществ, еще 28% полностью поддерживают финансовую биометрию. Скорее отрицательно относятся к биометрии 16%, резко отрицательно - 13%, которые считают, что она опасна из-за риска утечки персональных данных.

Отвечая на открытый вопрос о финансовых аспектах, которые волнуют их сейчас больше всего (можно было давать больше одного варианта ответа), жители Приволжского федерального округа на первое место определили сохранение дохода в условиях инфляции (67%). В топ-3 таких вопросов также входят телефонное и онлайн-мошенничество (54%) и рост рисков потери доходов на основном месте работы (32%). Почти четверть респондентов (23%) беспокоит волатильность и непредсказуемость валютного курса, по 19% - ограничения в пользовании банковскими картами за границей и падение стоимости активов на фондовом рынке. Лишь 1% жителей округа не волнуют никакие вопросы, связанные с финансами.

*Опрос проводился банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» с 8 по 12 августа 2022 года среди 1000 респондентов в возрасте 18-65 лет, жителей городов всех регионов России.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).