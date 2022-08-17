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Общество17 августа 2022 9:50

В Набережных Челнах перед матчем КАМАЗ-Акрон выступит экс-солистка группы «Краски»

Для певицы специально для этого установят сцену рядом с местным стадионом
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Выступление Марины Киреевой пройдет за час до начала игры.

Выступление Марины Киреевой пройдет за час до начала игры.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В это воскресенье, 21 августа, ФК «КАМАЗ» в рамках шестого тура Первой лиги принимает у себя в Набережных Челнах тольяттинский «Акрон». Начало матча в 17.00.

Ожидается, что, как и в предыдущие матчи татарстанской команды, местный стадион будет полон зрителей. Для этого руководства ФК «КАМАЗ» даже пригласила экс-солистку группы «Краски» Марину Кирееву. Певица выступит перед матчем. Специально для нее около стадиона установят сцену. Начало концерта в 16.00, сообщает пресс-служба ФК «КАМАЗ».

Отметим, в турнирной таблице Первой лиги ФК «КАМАЗ» сейчас находится на первом месте с 13 очками, когда как их соперник из Тольятти – «Акрон» с четырьмя очками расположился на 16 месте.

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