Убитыми оказались 10 домашних животных. Фото: Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

Не успели жители Татарстана оправиться от ужаса, произошедшего в Кукморском районе, где бродячая собака вцепилась в лицо пятилетней девочке и покусала еще двух мальчиков, как поступило сообщение о новой напасти.

Под Казанью в Высокогорском районе стая бродячих собак ночью напала на стадо овец и жестоко растерзала их. Лишь на утро фермер обнаружил, что большая часть его скота была перебита. Погибло 10 овец. При этом рядом все еще бегали собаки, сообщил фермер «Татарстану-24».

По словам мужчины, он узнал их, эти бродячие собаки не раз уже нападали на местных жителей и не только на детей, но и на взрослых.

Напомним, это не единственный житель Татарстана, который сейчас подсчитывает убытки от нападения диких животных. Так, совсем недавно из разных районов республики стали поступать сообщения о том, что неизвестный хищник начал разорять курятники. Пробирался внутрь, душил птиц и почему-то оставлял их тушки на месте. Местные жители чего только не думали, даже начали подозревать, что это мифическая чупакабра. Мол, даже ее уже поймали в Татарстане и кадры этого выложили в соцсети. Тогда «КП-Казань» провела свое расследование, и ее корреспондентам удалось установить истину.

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