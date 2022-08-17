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Здоровье17 августа 2022 10:03

Число выявленных в Татарстане случаев COVID-19 перевалило за 155 тысяч

За сутки вирус подтвердился еще у 97 жителей республики
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%

Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 97 новых случаев COVID-19, госпитализировали 66 зараженных и выписали четверых переболевших вирусом человек. Такие цифры в среду, 17 августа, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Отметим, что начала пандемии коронавирус подтвердился уже у 155 083 жителей республики, 150 557 из которых выздоровели, а 1 998 – скончались. Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 по-прежнему составляет 3,9%.

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