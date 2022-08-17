Водителям лучше заранее продумывать свой маршрут. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 18 августа, в Казани временно ограничат движение по улице Мулланура Вахитова. Речь идет о местном проезде и тротуаре на пересечении улиц Вахитова и Большая Крыловка. Вплоть до 17 сентября там будет проводиться реконструкция магистрального тепловода, говорят власти города.

Отмечается также, что с 22:00 25 августа до 6:00 26 августа, а также с 22:00 30 августа до 6:00 31 августа на улице Вахитова перекроют местный проезд у здания №4.

Автомобилистам лучше заранее продумывать свой маршрут, учитывая эту информацию.

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