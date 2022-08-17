В Набережных Челнах временно открылся H&M, горожане едва не устроили давку

Несмотря на будний день, очереди образовались и в примерочных, и на кассах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 августа в Набережных Челнах временно открылся магазин H&M. В связи с этим, несмотря на будний день, в ТРЦ SUNRISE CITY собралась толпа горожан. Люди едва не устроили давку, надеясь купить себе брендовой одежды со скидкой, но потом заметили, что новых вещей на полках не появилось, а старые подорожали.

До какого числа будет работать H&M, неизвестно. Ранее компания сообщала, что магазины останутся открытыми до тех пор, пока не будет распродана большая часть вещей.

Отметим, первый магазин H&M открылся в татарстанском в автограде в 2016 году. 18 июля компания заявила о своем окончательном уходе с российского рынка.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram