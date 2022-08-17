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Общество17 августа 2022 8:01

В Набережных Челнах временно открылся H&M, горожане едва не устроили давку

Покупатели заметили, что цены на старые вещи в магазине стали выше
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Несмотря на будний день, очереди образовались и в примерочных, и на кассах.

Несмотря на будний день, очереди образовались и в примерочных, и на кассах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 августа в Набережных Челнах временно открылся магазин H&M. В связи с этим, несмотря на будний день, в ТРЦ SUNRISE CITY собралась толпа горожан. Люди едва не устроили давку, надеясь купить себе брендовой одежды со скидкой, но потом заметили, что новых вещей на полках не появилось, а старые подорожали.

До какого числа будет работать H&M, неизвестно. Ранее компания сообщала, что магазины останутся открытыми до тех пор, пока не будет распродана большая часть вещей.

Отметим, первый магазин H&M открылся в татарстанском в автограде в 2016 году. 18 июля компания заявила о своем окончательном уходе с российского рынка.

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