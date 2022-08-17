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Общество17 августа 2022 7:07

В ходе спецоперации на Украине погиб 22-летний Александр Малыгин из Нурлатского района

С молодым человеком простились в родном селе Чулпаново
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Младшего лейтенанта похоронили со всеми воинскими почестями.

Младшего лейтенанта похоронили со всеми воинскими почестями.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В ходе спецоперации на Украине погиб 22-летний уроженец Нурлатского района младший лейтенант Александр Малыгин. С парнем простились в его родном селе Чулпаново. На церемонию пришли как родные и друзья, так и просто неравнодушные местные жители и представители власти.

Глава района Алмаз Ахметшин выразил слова соболезнования родителям Александра и заявил, что гордится молодым человеком, который до конца выполнял свой воинский долг, сообщает «Нурлат-информ».

Малыгина похоронили со всеми воинскими почестями – с почетным караулом, духовым оркестров и салютом.

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