В Нижнекамском районе завелся догхантер, который отравил уже двух собак

Умершие животные жили в одном дворе и никому не мешали. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители поселка городского типа Камские Поляны, который находится в Нижнекамском районе, заявили, что у них завелся догхантер. Неизвестный травит бездомных собак. Его жертвами уже стали двое хвостатых, живших в одном дворе. Перед смертью животные бились в агонии почти час.

По словам людей, отравленные собаки - Персик и Джессика - были спокойными, привитыми и стерилизованными. Местные не понимают, кому могли помешать безобидные существа, но надеются, что догхантер получит по заслугам. Волонтеры уже написали заявление в полицию, сообщает НТР 24.

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