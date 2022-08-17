Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 августа 2022 6:03

Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах нападения собаки на детей в Татарстане

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в Следственном комитете России
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
ЧП произошло в поселке Жилой Рудник Кукморского района.

ЧП произошло в поселке Жилой Рудник Кукморского района.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах нападения бездомной собаки на детей в Кукморском районе Татарстана. Также он хочет знать о ходе расследования, которое уже поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, животное набросилось на двух 11-летних мальчиков и пятилетнюю девочку, которые играли на детской площадке в поселке Жилой Рудник. С рваными ранами лица малышка была госпитализирована. Школьников же врачи отпустили по домам после оказания медпомощи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Свою проверку начали в районной прокуратуре.

Напавшего на детей пса уже поймали.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram