Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах нападения собаки на детей в Татарстане

ЧП произошло в поселке Жилой Рудник Кукморского района. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах нападения бездомной собаки на детей в Кукморском районе Татарстана. Также он хочет знать о ходе расследования, которое уже поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, животное набросилось на двух 11-летних мальчиков и пятилетнюю девочку, которые играли на детской площадке в поселке Жилой Рудник. С рваными ранами лица малышка была госпитализирована. Школьников же врачи отпустили по домам после оказания медпомощи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Свою проверку начали в районной прокуратуре.

Напавшего на детей пса уже поймали.

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