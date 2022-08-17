В татарстанской деревне Чинниково посреди ночи сгорел частный дом

Общая площадь возгорания составила 57 «квадратов». Фото: МЧС Татарстана

Около 3:55 в среду, 17 августа, на улице Азина в деревне Чинниково Актанышского района загорелся частный дом. К счастью, 56-летний хозяин услышал, как сработали пожарные извещатели, и успел вовремя выйти на улицу. Мужчина не пострадал.

Огонь распространился по площади порядка 57 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные потушили его к 4:30.

- Предварительная причина произошедшего - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - считают в МЧС Татарстана.

Причиной ЧП могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Фото: МЧС Татарстана

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