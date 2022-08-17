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Происшествия17 августа 2022 5:43

В татарстанской деревне Чинниково посреди ночи сгорел частный дом

Мужчина, проживавший в нем, успел вовремя выйти на улицу
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Общая площадь возгорания составила 57 «квадратов».

Общая площадь возгорания составила 57 «квадратов».

Фото: МЧС Татарстана

Около 3:55 в среду, 17 августа, на улице Азина в деревне Чинниково Актанышского района загорелся частный дом. К счастью, 56-летний хозяин услышал, как сработали пожарные извещатели, и успел вовремя выйти на улицу. Мужчина не пострадал.

Огонь распространился по площади порядка 57 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные потушили его к 4:30.

- Предварительная причина произошедшего - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - считают в МЧС Татарстана.

Причиной ЧП могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Причиной ЧП могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Фото: МЧС Татарстана

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