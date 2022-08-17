В одном из прудов Спасского района утонул мужчина

Трагедия произошла вечером 16 августа. Фото: МЧС Татарстана

Около 17:16 во вторник, 16 августа, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в пруду села Чэчэкле Спасского района утонул человек. Прибывшие на место водолазы нашли его тело спустя пять часов - в 22:10. Оно находилось на глубине четырех метров в 35 метрах от берега.

Погибший - 59-летний мужчина. По предварительным данным, он купался в необорудованном для этого месте.

Напомним, ранее сообщалось о трагедии на воде в Азнакаевском районе. В пруду деревни Маняуз там утонул 48-летний мужчина.

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