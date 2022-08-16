Злоумышленник схватил девочку, когда та только, только вышла из магазина. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Завершено расследование уголовного дела 43-летнего жителя Чебоксар, которого обвиняют по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней».

- Был собрана достаточная доказательственная база. После утверждения прокурором обвинительного заключения все материалы были направлены на рассмотрение в суд, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Как следует из уголовного дела, вечером 5 мая в Чебоксарах на улице Гражданской злоумышленник схватил за руку, вышедшую из магазина 14-летнюю девочку. Мужчина потащил е за остановку общественного транспорта, где повалил на землю и надругался над ней.

В этот момент мимо на машине проезжали супруги Григорьевы. Они остановились и бросились на помощь девочки. Они отбили ее у нападавшего, но самого его задержать у них не получилось. Злоумышленник сбежал. Но его вскоре нашли и задержали прибывшие на место происшествия полицейские. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и отправили его под стражу.

- Впоследствии супружеской паре Григорьевых за проявленную активную гражданскую позицию и защиту ребенка от маньяка вручили ведомственную награду Следственного комитета РФ «За содействие», - отметили в следственном комитете Чувашии.

Там также отметили, что мужчина, которого будут судить за надругательство над ребенком, до этого уже имел проблемы с законом - привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Учитывая это, речь идет о явном рецидиве.

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