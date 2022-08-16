Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 августа 2022 16:04

В Казани в мужском батле по татарскому танцу примут участие артисты балета

Акция пройдет 18 августа
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
К ним сможет присоединится любой желающий. Фото: мэрия Казани

К ним сможет присоединится любой желающий. Фото: мэрия Казани

В этот четверг, 18 августа, в Казани в рамках культурного проекта мэрии «Хэрэкэттэ – бэрэкэт» около культурного центра «Чулпан» (проспект Победы, 48а) состоится мастер-класс по татарскому танцу под названием «Батыр батл».

Под живую музыку от баяниста Газинура Равилова и битмейкера, диджея Malsi music в мужском танцевальном батле встретятся артисты балета Государственного ансамбля песни и танца Татарстана Владислав Уткин и Данил Исхаков.

Но перед этим они проведут мастер-класс, чтобы набрать к себе в команду еще участников. Обучиться основным элементам татарского народного танца и принять участие в своеобразном соревновании сможет любой желающий независимо от возраста. Начало мероприятия в 18.00, вход свободный.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram