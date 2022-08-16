В Казани в мужском батле по татарскому танцу примут участие артисты балета

К ним сможет присоединится любой желающий. Фото: мэрия Казани

В этот четверг, 18 августа, в Казани в рамках культурного проекта мэрии «Хэрэкэттэ – бэрэкэт» около культурного центра «Чулпан» (проспект Победы, 48а) состоится мастер-класс по татарскому танцу под названием «Батыр батл».

Под живую музыку от баяниста Газинура Равилова и битмейкера, диджея Malsi music в мужском танцевальном батле встретятся артисты балета Государственного ансамбля песни и танца Татарстана Владислав Уткин и Данил Исхаков.

Но перед этим они проведут мастер-класс, чтобы набрать к себе в команду еще участников. Обучиться основным элементам татарского народного танца и принять участие в своеобразном соревновании сможет любой желающий независимо от возраста. Начало мероприятия в 18.00, вход свободный.

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