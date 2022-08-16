В Казани новый детский парк будет в два раза больше, чем бывший «Кырлай»

Место строительства будущего парка посетил глава Татарстана Рустам Минниханов. Фото: president.tatarstan.ru

16 августа в Казани место будущего парка, который должен будет заменить демонтированный парк аттракционов «Кырлай», посетил глава Татарстана Рустам Минниханов. Новое общественное пространство появится около парка Победы.

Так, во время выездного совещания с участием руководителя региона, было объявлено, что под будущий объект выделено 13 гектаров земли, что в два раза, чем было у «Кырлая». При этом планируется, что большая часть этой территории будет отведена под семейный отдых в облагороженном парке с прогулочными зонами у воды.

В свою очередь Рустам Минниханов поручил городским властям провести все необходимые геодезические исследования территории. Он также отдельно остановился на важности при проведении дальнейших работ учитывать результаты общественных обсуждений, которые должны проходить с привлечением экспертов и специалистов.

Также в этот вторник глава Татарстана посетил территорию у центра семьи «Казан». Там он дал поручения по ее благоустройству, чтобы сделать площадку более комфортной для горожан и гостей города.

Так, в частности, там обновят газон, установят скамейки, возведут сцену, приподнимут и выровняют берег от дамбы до чаши. К слову, благодаря последнему там организуют прямой выход вдоль Ленинской дамбы к Казанскому Кремлю. Данный маршрут очень популярен, в том числе и у туристов, но почему-то до сих пор не благоустроен.

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