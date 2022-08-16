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Общество16 августа 2022 15:16

Жители казанского поселка Большие Дербышки пожаловались на нелегальную свалку с неприятным запахом

Рядом с ней находятся участки, выделенные многодетным семьям
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам местных жителей, они просили сделать подъездную дорогу к их поселку, но вместо этого там начали сваливать мусор. Фото: onf.ru

По словам местных жителей, они просили сделать подъездную дорогу к их поселку, но вместо этого там начали сваливать мусор. Фото: onf.ru

Татарстанское отделение Общероссийского народного фронта обратилось в администрацию Казани с просьбой ликвидировать свалку в поселке Большие Дербышки. Там проживают многодетные семьи.

- В ходе выездного мониторинга было обнаружено, что эта гора мусора состоит из различных строительных материалов, отходов с птицефабрики. Присутствует специфический запах. Уже в течение года никто не вывозил это скопление, а с каждым днем его становится лишь больше, - сообщает общероссийский народный фронт.

Его представители выехали туда из-за жлоб местных жителей. По их словам, они просили сделать подъездную дорогу к их поселку, но вместо этого там стремительно разрастается нелегальная свалка.

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